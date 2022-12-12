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Соколов Петр Логинович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Соколов Логин Терентьевич

Мать: Соколова Фекла Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.09.1804

Жена: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1807

Сын: Соколов Василий Петрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1810

Сын: Соколов Петр Петрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Соколов Иван Петрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Щукина Хиония Петровна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Феофила Петровна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Сын: Соколов Трофим Петрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Соколов Леонтий Петрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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