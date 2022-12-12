Соколов Петр Логинович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Бракосочетание
20.09.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.03.1807
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна
Рождение ребёнка
22.06.1810
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Щукина Хиония Петровна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Феофила Петровна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Гаврииловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно