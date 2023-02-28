Соколов Логин Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти20.06.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Баранова Ксения Логиновна
Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Окулова Матрона Логиновна
Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бузилова Параскева Логиновна
Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Фекла Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.06.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.06.1804