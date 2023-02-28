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Соколов Логин Терентьевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1742

Дата смерти

20.06.1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Соколов Терентий Иванович

Мать: Соколова Устина Дмитриевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Баранова Ксения Логиновна

Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1767

Сын: Соколов Сергей Логинович

Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Окулова Матрона Логиновна

Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бузилова Параскева Логиновна

Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Соколов Петр Логинович

Мать ребёнка: Соколова Фекла Федоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Фекла Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
20.06.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.06.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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