Баранова (Соколова) Ксения Логиновна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиМежду 1817 и 1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Килина Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дьячкова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Баранов Евсевий Андреевич
Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1799
Дочь: Климовских Мария Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1817 и 1833