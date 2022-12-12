Баранова (Соколова) Ксения Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Соколова) Ксения Логиновна

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1759

Дата смерти

Между 1817 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Соколов Логин Терентьевич

Мать: Соколова Фекла Федоровна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Килина Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Баранов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дьячкова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Сын: Баранов Евсевий Андреевич

Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.04.1799

Дочь: Климовских Мария Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Баранов Андрей Васильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1817 и 1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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