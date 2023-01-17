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Баранов Евсевий Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Баранов Андрей Васильевич

Мать: Баранова Ксения Логиновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1818

Жена: Баранова Анна Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1818

Сын: Баранов Иван Евсевиевич

Мать ребёнка: Баранова Анна Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Баранов Феоктист Евсевиевич

Мать ребёнка: Баранова Параскева Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Надежда Евсевиевна

Мать ребёнка: Баранова Параскева Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Параскева Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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