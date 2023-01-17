Баранов Евсевий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Крещение
12.03.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.02.1818
Жена: Баранова Анна Петровна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1818
Мать ребёнка: Баранова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Баранов Феоктист Евсевиевич
Мать ребёнка: Баранова Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Надежда Евсевиевна
Мать ребёнка: Баранова Параскева Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно