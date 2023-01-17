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Баранов Феоктист Евсевиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Баранов Евсевий Андреевич

Мать: Баранова Параскева Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848

Сын: Баранов Михаил Феоктистович

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Феоктистовна

Мать ребёнка: Баранова Евдокия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Евдокия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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