Баранов Феоктист Евсевиевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Крещение
08.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1848
Сын: Баранов Михаил Феоктистович
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Феоктистовна
Мать ребёнка: Баранова Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852