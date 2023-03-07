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Баранова (Кондюрина) Анна Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1798

Дата смерти

Между 1819 и 1821

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Кондюрин Петр Иванович

Мать: Кондюрина Параскева Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1818

Муж: Баранов Евсевий Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1818

Сын: Баранов Иван Евсевиевич

Отец ребёнка: Баранов Евсевий Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1819 и 1821
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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