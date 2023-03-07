Баранова (Кондюрина) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиМежду 1819 и 1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Бракосочетание
01.02.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1818
Отец ребёнка: Баранов Евсевий Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1819 и 1821