Кондюрина Параскева Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Параскева Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Баранова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1801

Сын: Кондюрин Исаак Петрович

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.03.1805

Дочь: Шубарина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Кондюрин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1814

Сын: Кондюрин Леонтий Петрович

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кондюрин Александр Петрович

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Старкова Саломея Петровна

Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1834
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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