Кондюрина Параскева Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Баранова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1801
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1805
Дочь: Шубарина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
?.07.1814
Сын: Кондюрин Леонтий Петрович
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович
Не крещен
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кондюрин Александр Петрович
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Старкова Саломея Петровна
Отец ребёнка: Кондюрин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1834