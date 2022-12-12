Шубарина (Кондюрина) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения10.03.1805
Дата смерти?.12.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1805
Бракосочетание
23.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1825
Отец ребёнка: Шубарин Максим Поликарпович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1825