Шубарина (Кондюрина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубарина (Кондюрина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.03.1805

Дата смерти

?.12.1825

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1805

Отец: Кондюрин Петр Иванович

Мать: Кондюрина Параскева Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.02.1816

Муж: Шубарин Максим Поликарпович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.11.1825

Сын: Шубарин Викул Максимович

Отец ребёнка: Шубарин Максим Поликарпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
?.12.1825
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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