Шубарин Максим Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
23.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.02.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агафия Максимовна
Мать ребёнка: Шубарина Матрона Матвеевна
Рождение ребёнка
?.11.1825
Мать ребёнка: Шубарина Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубарина Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно