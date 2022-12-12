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Шубарин Максим Поликарпович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Шубарин Поликарп Иванович

Мать: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.02.1816

Жена: Шубарина Матрона Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.02.1816

Жена: Шубарина Евдокия Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агафия Максимовна

Мать ребёнка: Шубарина Матрона Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1825

Сын: Шубарин Викул Максимович

Мать ребёнка: Шубарина Евдокия Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубарина Анна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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