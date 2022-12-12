Шубарин Поликарп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Шубарин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шубарин Павел Поликарпович
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шубарин Максим Поликарпович
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
12.02.1799
Дочь: Агафия Поликарповна
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Крещение
25.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1800
Дочь: Стефания Поликарповна
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
22.02.1802
Сын: Шубарин Федор Поликарпович
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Наталия Поликарповна
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.08.1807
Дочь: Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Поликарповна
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрона Поликарповна
Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1816