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Шубарин Поликарп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Шубарин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Шубарин Павел Поликарпович

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шубарин Максим Поликарпович

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.02.1799

Дочь: Агафия Поликарповна

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.03.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.05.1800

Дочь: Стефания Поликарповна

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1802

Сын: Шубарин Федор Поликарпович

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Наталия Поликарповна

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1807

Дочь: Александра Поликарповна

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Поликарповна

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрона Поликарповна

Мать ребёнка: Шубарина Дарья Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубарина Дарья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1816
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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