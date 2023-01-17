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Кондюрин Михаил Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1810

Дата смерти

06.11.1843

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кондюрин Петр Иванович

Мать: Кондюрина Параскева Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1834

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1836

Сын: Кондюрин Лука Михайлович

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1839

Сын: Кондюрин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Ирина Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
06.11.1843
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
08.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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