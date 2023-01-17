Кондюрин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти06.11.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна
Рождение ребёнка
15.02.1834
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна
Рождение ребёнка
30.10.1836
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна
Рождение ребёнка
22.04.1839
Сын: Кондюрин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Кондюрина Ирина Авраамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1843
Причина смерти: От чахотки
Похороны
08.11.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя