Кондюрина Ирина Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Ирина Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1834

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.10.1836

Сын: Кондюрин Лука Михайлович

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1839

Сын: Кондюрин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Михаил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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