Кондюрина Ирина Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
15.02.1834
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1836
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
22.04.1839
Сын: Кондюрин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кондюрин Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно