Кондюрин Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
07.11.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кондюрин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1843
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ивановна
Крещение
09.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кондюрин Степан Александрович
Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1850