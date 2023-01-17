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Кондюрин Александр Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кондюрин Петр Иванович

Мать: Кондюрина Параскева Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.11.1837

Жена: Кондюрина Екатерина Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кондюрин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1843

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.04.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кондюрин Степан Александрович

Мать ребёнка: Кондюрина Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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