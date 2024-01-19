Кондюрина (Хахилева) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
07.11.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кондюрин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кондюрин Александр Петрович
Рождение ребёнка
29.11.1843
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Кондюрин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Кондюрин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кондюрин Степан Александрович
Отец ребёнка: Кондюрин Александр Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно