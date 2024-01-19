Кондюрина (Хахилева) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Хахилева) Екатерина Ивановна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Хахилев Иван Алексеевич

Мать: Хахилева Екатерина Агаповна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.11.1837

Муж: Кондюрин Александр Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Кондюрин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кондюрин Александр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.11.1843

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Кондюрин Александр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Кондюрин Александр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кондюрин Степан Александрович

Отец ребёнка: Кондюрин Александр Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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