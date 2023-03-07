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Кондюрин Степан Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кондюрин Александр Петрович

Мать: Кондюрина Екатерина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
14.02.1868

Жена: Кондюрина Феодосия Матвеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Анфим Титов Пастухов | Максим Николаев Щекатуров | Харлампий Николаев Щекатуров
Рождение ребёнка
16.09.1869

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.08.1871

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.04.1873

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1875

Сын: Кондюрин Иван Степанович

Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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