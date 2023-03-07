Кондюрин Степан Александрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
14.02.1868
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители: | Анфим Титов Пастухов | Максим Николаев Щекатуров | Харлампий Николаев Щекатуров
Рождение ребёнка
16.09.1869
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.08.1871
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.04.1873
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна
Рождение ребёнка
22.06.1875
Мать ребёнка: Кондюрина Феодосия Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно