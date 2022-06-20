Кондюрин Исаак Петрович
Место рождения
Дата рождения14.05.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1801
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондюрина Матрона
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.05.1801
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кондюрина Матрона
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Кондюрина) Степанида Исааковна
Мать ребёнка: Кондюрина Матрона
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Щекалева (Кондюрина) Ефимия Исааковна
Мать ребёнка: Кондюрина Матрона
Бракосочетание
15.02.1837
Рождение ребёнка
?.01.1838
Сын: Кондюрин Николай Исаакович
Мать ребёнка: Кондюрина Ульяна Иосифовна
Смерть
Неизвестно