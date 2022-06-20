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Кондюрин Исаак Петрович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

14.05.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1801

Отец: Кондюрин Петр Иванович

Мать: Кондюрина Параскева Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Матрона

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
14.05.1801
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кондюрин Петр Исаакович

Мать ребёнка: Кондюрина Матрона

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Кондюрина) Степанида Исааковна

Мать ребёнка: Кондюрина Матрона

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Щекалева (Кондюрина) Ефимия Исааковна

Мать ребёнка: Кондюрина Матрона

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1837

Жена: Кондюрина Ульяна Иосифовна

Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Кондюрин Николай Исаакович

Мать ребёнка: Кондюрина Ульяна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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