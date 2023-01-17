Кондюрина Ульяна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ведениев Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Ведениев Матвей Титович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Ведениев Матвей Титович
Бракосочетание
15.02.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1838
Сын: Кондюрин Николай Исаакович
Отец ребёнка: Кондюрин Исаак Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно