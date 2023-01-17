Кондюрина Ульяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Ульяна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ведениев Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Ведениев Матвей Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Ведениев Матвей Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1837

Муж: Кондюрин Исаак Петрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.01.1838

Сын: Кондюрин Николай Исаакович

Отец ребёнка: Кондюрин Исаак Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведениев Матвей Титович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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