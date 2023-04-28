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(Ведениева) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1807 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ведениев Матвей Титович

Мать: Кондюрина Ульяна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
11.07.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник заводский мастеровый Трофим Петров Соколов
Крещение
05.01.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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