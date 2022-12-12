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Ведениев Матвей Титович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1807

Дата смерти

Между 1833 и 1837

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Ведениев Тит Сергеевич

Мать: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ведениев Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Кондюрина Ульяна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Кондюрина Ульяна Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Ульяна Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1833 и 1837
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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