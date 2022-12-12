Ведениев Матвей Титович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиМежду 1833 и 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Ведениев Тит Сергеевич
Мать: Ведениева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ведениев Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Кондюрина Ульяна Иосифовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Кондюрина Ульяна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1833 и 1837