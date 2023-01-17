Ведениев Тит Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Ведениев Сергей
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Колотова Анна Титовна
Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Смирнова Ирина Титовна
Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Соколова Феодосия Титовна
Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ведениева Анна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855