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Ведениев Тит Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Ведениев Сергей

Мать: Ведениева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Колотова Анна Титовна

Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ведениев Матвей Титович

Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Смирнова Ирина Титовна

Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Соколова Феодосия Титовна

Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Ведениев Артемий Титович

Мать ребёнка: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ведениева Анна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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