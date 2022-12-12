Колотова (Ведениева) Анна Титовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотова (Ведениева) Анна Титовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ведениев Тит Сергеевич

Мать: Ведениева Анна Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Токарева Татьяна Вонифатьевна

Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1832

Дочь: Жилина Пелагия Вонифатиевна

Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.06.1834

Дочь: Евдокия Вонифатиевна

Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1837

Дочь: Козминых Дарья Вонифатиевна

Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.07.1844

Дочь: Ольга Вонифатьева

Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Колотов Никита Вонифатьевич

Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотов Вонифатий Филаретович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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