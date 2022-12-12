Колотова (Ведениева) Анна Титовна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Ведениев Тит Сергеевич
Мать: Ведениева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Токарева Татьяна Вонифатьевна
Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович
Рождение ребёнка
20.10.1832
Дочь: Жилина Пелагия Вонифатиевна
Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович
Рождение ребёнка
30.06.1834
Дочь: Евдокия Вонифатиевна
Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович
Рождение ребёнка
29.03.1837
Дочь: Козминых Дарья Вонифатиевна
Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович
Рождение ребёнка
27.07.1844
Дочь: Ольга Вонифатьева
Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Колотов Никита Вонифатьевич
Отец ребёнка: Колотов Вонифатий Филаретович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно