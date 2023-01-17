Козминых (Колотова) Дарья Вонифатиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых (Колотова) Дарья Вонифатиевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

29.03.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1837

Отец: Колотов Вонифатий Филаретович

Мать: Колотова Анна Титовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
03.04.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.07.1858

Муж: Козминых Аристарх Сергеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Ефим Александров Вавилов | По невесте: | Максим Иванов Шубарин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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