Козминых (Колотова) Дарья Вонифатиевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1837
Крещение
03.04.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
23.07.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Ефим Александров Вавилов | По невесте: | Максим Иванов Шубарин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно