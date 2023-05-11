Козминых Аристарх Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Бракосочетание
23.07.1858
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Ефим Александров Вавилов | По невесте: | Максим Иванов Шубарин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно