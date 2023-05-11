Козминых Аристарх Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозминых Аристарх Сергеевич

Козминых Аристарх Сергеевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Козминых Сергей Егорович

Мать: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
23.07.1858

Жена: Козминых Дарья Вонифатиевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: | Ефим Александров Вавилов | По невесте: | Максим Иванов Шубарин
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close