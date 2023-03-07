Козминых (Савастьянова) Пелагия Мироновна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Сын: Козминых Кирилл Сергеевич
Отец ребёнка: Козминых Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Козминых Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Козминых Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Козминых Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феодосия Сергеевна
Отец ребёнка: Козминых Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Козминых Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Козминых Аристарх Сергеевич
Отец ребёнка: Козминых Сергей Егорович
Рождение ребёнка
16.01.1839
Сын: Козминых Феоктист Сергеевич
Отец ребёнка: Козминых Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Козминых Сергей Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно