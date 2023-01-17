Козминых Сергей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозминых Сергей Егорович

Козминых Сергей Егорович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ромин Егор Михайлович

Мать: Козминых Параскева Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1817

Жена: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818

Сын: Козминых Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Козминых Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козминых Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Феодосия Сергеевна

Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Козминых Аристарх Сергеевич

Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1839

Сын: Козминых Феоктист Сергеевич

Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close