Козминых Сергей Егорович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
1817
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1818
Сын: Козминых Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Козминых Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Феодосия Сергеевна
Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Козминых Аристарх Сергеевич
Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна
Рождение ребёнка
16.01.1839
Сын: Козминых Феоктист Сергеевич
Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Козминых Пелагия Мироновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно