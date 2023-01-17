Козминых Параскева Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Ромин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Ромин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
?.08.1804
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Ромин Егор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно