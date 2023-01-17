Козминых Параскева Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых Параскева Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Козминых Сергей Егорович

Отец ребёнка: Ромин Егор Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Ромин Егор Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1804

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Ромин Егор Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромин Егор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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