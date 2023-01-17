Ромин Егор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти28.03.1811
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ромин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Козминых Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Козминых Параскева Федотовна
Рождение ребёнка
?.08.1804
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Козминых Параскева Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
28.03.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.03.1811