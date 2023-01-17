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Ромин Егор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

28.03.1811

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ромин Михаил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Козминых Сергей Егорович

Мать ребёнка: Козминых Параскева Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Козминых Параскева Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1804

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Козминых Параскева Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козминых Параскева Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
28.03.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
28.03.1811
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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