Ромин Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ромин Егор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Крещение
29.06.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1778

Сын: Козминых Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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