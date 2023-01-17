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Козминых Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

01.03.1849

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Ромин Михаил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1799

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Ромина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Козминых Иван Иванович

Мать ребёнка: Ромина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Козминых Савва Иванович

Мать ребёнка: Ромина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
18.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромина Евдокия Лукинична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
01.03.1849
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От водянки
Похороны
03.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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