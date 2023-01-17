Козминых Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти01.03.1849
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Ромин Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1799
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Ромина Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Ромина Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Ромина Евдокия Лукинична
Крещение
18.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромина Евдокия Лукинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.03.1849
Причина смерти: От водянки
Похороны
03.03.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя