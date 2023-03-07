(Козминых-Ромина) Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козминых-Ромина) Васса Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.08.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1799

Отец: Козминых Иван Михайлович

Мать: Ромина Евдокия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.08.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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