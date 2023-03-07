(Козминых-Ромина) Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.08.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1799
Отец: Козминых Иван Михайлович
Мать: Ромина Евдокия Лукинична
Крещение
26.08.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно