Ромина (Чаплина) Евдокия Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомина (Чаплина) Евдокия Лукинична

Ромина (Чаплина) Евдокия Лукинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

13.05.1857

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Чаплин Лука

Мать: Чаплина Анна Елисеевна

Рождение ребёнка
24.08.1799

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Козминых Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Сын: Козминых Иван Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Козминых Савва Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Михайлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козминых Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
13.05.1857
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От натуральной
Похороны
15.05.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close