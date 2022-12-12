Ромина (Чаплина) Евдокия Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти13.05.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Чаплин Лука
Мать: Чаплина Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
24.08.1799
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Козминых Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Козминых Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Козминых Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.05.1857
Причина смерти: От натуральной
Похороны
15.05.1857
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя