Козминых Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Козминых Иван Михайлович
Мать: Ромина Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Козминых Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Козминых Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Козминых Параскева Ефимовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Козминых Александр Иванович
Мать ребёнка: Козминых Параскева Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно