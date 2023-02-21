Козминых Параскева Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых Параскева Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Козминых Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Козминых Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козминых Павел Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Козминых Александр Иванович

Отец ребёнка: Козминых Иван Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козминых Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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