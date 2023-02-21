Козминых Параскева Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Козминых Иван Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Козминых Иван Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Козминых Иван Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Козминых Александр Иванович
Отец ребёнка: Козминых Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно