Чаплина Анна Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиДо 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Чаплин Иван Лукич
Отец ребёнка: Чаплин Лука
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ромина Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Чаплин Лука
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бабикова Анна Лукинична
Отец ребёнка: Чаплин Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаплин Лука
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1812