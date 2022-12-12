Чаплина Анна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаплина Анна Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

До 1812

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Чаплин Иван Лукич

Отец ребёнка: Чаплин Лука

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ромина Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Чаплин Лука

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бабикова Анна Лукинична

Отец ребёнка: Чаплин Лука

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплин Лука

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1812
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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