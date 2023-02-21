Бабикова (Чаплина) Анна Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабикова (Чаплина) Анна Лукинична

Бабикова (Чаплина) Анна Лукинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Чаплин Лука

Мать: Чаплина Анна Елисеевна

Бракосочетание
22.02.1799

Муж: Бабиков Никита Родионович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.08.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1800

Сын: Бабиков Яков Никитич

Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бабиков Никита Никитич

Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Никитична

Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дарья Никитична

Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бабиков Семен Никитич

Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close