Бабикова (Чаплина) Анна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Чаплин Лука
Мать: Чаплина Анна Елисеевна
Бракосочетание
22.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
26.08.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1800
Сын: Бабиков Яков Никитич
Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович
Крещение
24.11.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Никитична
Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дарья Никитична
Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Бабиков Никита Родионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно