Бабиков Никита Родионович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Бракосочетание
22.02.1799
Жена: Бабикова Анна Лукинична
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1800
Сын: Бабиков Яков Никитич
Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Дарья Никитична
Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно