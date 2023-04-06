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Бабиков Никита Родионович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Бабиков Родион Терентьевич

Мать: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1799

Жена: Бабикова Анна Лукинична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1800

Сын: Бабиков Яков Никитич

Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бабиков Никита Никитич

Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Дарья Никитична

Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бабиков Семен Никитич

Мать ребёнка: Бабикова Анна Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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