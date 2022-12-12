Бабиков Родион Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти20.01.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1776
Сын: Бабиков Никита Родионович
Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна
Крещение
01.12.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Хохлова Анна Родионовна
Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Зайцова Саломея Родионовна
Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шуравина Домника Родионовна
Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бабиков Георгий Родионович
Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Парыгина Степанида Родионовна
Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
20.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.01.1805