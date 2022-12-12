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Бабиков Родион Терентьевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1754

Дата смерти

20.01.1805

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Бабиков Терентий Афанасьевич

Мать: Бабикова Агриппина Филипповна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Бабиков Никита Родионович

Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.12.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Хохлова Анна Родионовна

Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Зайцова Саломея Родионовна

Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шуравина Домника Родионовна

Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бабиков Георгий Родионович

Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Парыгина Степанида Родионовна

Мать ребёнка: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Варвара Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
20.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
20.01.1805
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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