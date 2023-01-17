Шуравина (Бабикова) Домника Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуравина (Бабикова) Домника Родионовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Бабиков Родион Терентьевич

Мать: Бабикова Варвара Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1805

Сын: Шуравин Аверкий Романович

Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шуравин Петр Романович

Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акилина Романовна

Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Плешакова Наталья Романовна

Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шуравин Андрей Романович

Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ксения Романовна

Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Климовских Елена Романовна

Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуравин Роман Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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