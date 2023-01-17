Шуравина (Бабикова) Домника Родионовна
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
?.10.1805
Сын: Шуравин Аверкий Романович
Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акилина Романовна
Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Плешакова Наталья Романовна
Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ксения Романовна
Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Климовских Елена Романовна
Отец ребёнка: Шуравин Роман Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно