Шуравин Роман Ефимович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Шуравин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
?.10.1805
Сын: Шуравин Аверкий Романович
Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акилина Романовна
Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Плешакова Наталья Романовна
Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ксения Романовна
Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Климовских Елена Романовна
Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829