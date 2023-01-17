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Шуравин Роман Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1785

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Шуравин Ефим Андреевич

Мать: Шуравина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.10.1805

Сын: Шуравин Аверкий Романович

Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шуравин Петр Романович

Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акилина Романовна

Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Плешакова Наталья Романовна

Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Шуравин Андрей Романович

Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ксения Романовна

Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Климовских Елена Романовна

Мать ребёнка: Шуравина Домника Родионовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуравина Домника Родионовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1829
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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