Шуравин Ефим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти03.04.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
16.02.1777
Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Шуравина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ветошкина Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: Шуравина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Козминых Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Рябова Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Софья Ефимовна
Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
03.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпет
Смерть
03.04.1806