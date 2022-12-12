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Шуравин Ефим Андреевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1762

Дата смерти

03.04.1806

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Шуравин Андрей Васильевич

Мать: Шуравина Марина Гаврииловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1777

Жена: Шуравина Евдокия Ивановна

Никольская церковь, Березовка, село, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1785

Сын: Шуравин Роман Ефимович

Мать ребёнка: Шуравина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ветошкина Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: Шуравина Евдокия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Козминых Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Рябова Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Софья Ефимовна

Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шуравин Федор Ефимович

Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шуравин Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Шуравина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуравина Екатерина Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
03.04.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Не отпет
Смерть
03.04.1806
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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