Козминых (Шуравина) Ирина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козминых (Шуравина) Ирина Ефимовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Шуравин Ефим Андреевич

Мать: Шуравина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.02.1812

Муж: Кисельков Иван Силич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1815

Муж: Козминых Захар Филиппович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1815

Сын: Козминых Степан Захарович

Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Христина Захаровна

Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Козминых Федот Захарович

Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Захаровна

Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Мичкова Степанида Захаровна

Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козминых Иван Захарович

Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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