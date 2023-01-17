Козминых (Шуравина) Ирина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
02.02.1812
Муж: Кисельков Иван Силич
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
19.02.1815
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.12.1815
Сын: Козминых Степан Захарович
Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Христина Захаровна
Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Захаровна
Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Мичкова Степанида Захаровна
Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Козминых Захар Филиппович
Крещение
06.08.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно