Шуравина Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуравина Екатерина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Козминых Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Рябова Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Софья Ефимовна

Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шуравин Федор Ефимович

Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Шуравин Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуравин Ефим Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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