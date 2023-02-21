Шуравина Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Козминых Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Рябова Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Софья Ефимовна
Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Шуравин Ефим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно