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Шуравин Дмитрий Ефимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Шуравин Ефим Андреевич

Мать: Шуравина Екатерина Ильинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Сын: Шуравин Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Потеряева Агафия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Параскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Потеряева Агафия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Потеряева Агафия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Потеряева Агафия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потеряева Агафия Мироновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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