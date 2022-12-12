Шуравин Дмитрий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Потеряева Агафия Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Потеряева Агафия Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Потеряева Агафия Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Потеряева Агафия Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833