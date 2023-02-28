Шуравин Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Крещение
17.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1844
Мать ребёнка: Шуравина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Шуравина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шуравин Тимофей Федорович
Мать ребёнка: Шуравина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Козминых Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Шуравина Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуравина Агафия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно