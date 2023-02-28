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Шуравин Федор Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шуравин Дмитрий Ефимович

Мать: Потеряева Агафия Мироновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.01.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.06.1844

Сын: Шуравин Иван Федорович

Мать ребёнка: Шуравина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Шуравина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шуравин Тимофей Федорович

Мать ребёнка: Шуравина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Козминых Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Шуравина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуравина Агафия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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