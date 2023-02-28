Шуравина (Серюлева) Агафия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШуравина (Серюлева) Агафия Ивановна

Шуравина (Серюлева) Агафия Ивановна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Серюлев Иван Петрович

Мать: Серюлева Елена Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.06.1844

Сын: Шуравин Иван Федорович

Отец ребёнка: Шуравин Федор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Шуравин Федор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Шуравин Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Шуравин Федор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Козминых Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Шуравин Федор Дмитриевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуравин Федор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close