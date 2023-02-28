Шуравина (Серюлева) Агафия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Серюлев Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1844
Отец ребёнка: Шуравин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Шуравин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Шуравин Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Шуравин Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Козминых Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Шуравин Федор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно