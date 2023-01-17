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Серюлев Иван Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.07.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1799

Отец: Серюлев Петр Матвеевич

Мать: Серюлева Параскева Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
26.07.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шуравина Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Серюлева Елена Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Серюлева Елена Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Серюлев Егор Иванович

Мать ребёнка: Серюлева Елена Никифоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровых Пелагия Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серюлева Елена Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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