Серюлев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения24.07.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1799
Крещение
26.07.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шуравина Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Серюлева Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Серюлева Елена Никифоровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Серюлева Елена Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно