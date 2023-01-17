Серюлева Елена Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти25.02.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шуравина Агафия Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Серюлев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Серюлев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1850
Причина смерти: От чахотки
Похороны
27.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя