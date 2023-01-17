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Серюлева Елена Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

25.02.1850

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шуравина Агафия Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Серюлев Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Серюлев Егор Иванович

Отец ребёнка: Серюлев Иван Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серюлев Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
25.02.1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От чахотки
Похороны
27.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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