Шуравин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения04.06.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1844
Отец: Шуравин Федор Дмитриевич
Мать: Шуравина Агафия Ивановна
Крещение
06.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Глебова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шуравина Хиония Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуравина Хиония Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шуравина Хиония Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно