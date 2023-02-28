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Шуравин Иван Федорович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.06.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1844

Отец: Шуравин Федор Дмитриевич

Мать: Шуравина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.06.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Глебова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шуравина Хиония Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуравина Хиония Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуравин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шуравина Хиония Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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