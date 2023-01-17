Глебова (Шуравина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Шуравина) Анна Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Шуравин Иван Федорович

Мать: Шуравина Хиония Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1901

Муж: Глебов Петр Матвеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Глебов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.02.1902
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1910

Сын: Глебов Иван Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Матвеевич

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1917

Сын: Глебов Василий Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Матвеевич

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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