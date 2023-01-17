Глебова (Шуравина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Шуравин Иван Федорович
Мать: Шуравина Хиония Ивановна
Бракосочетание
15.02.1901
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1901
Отец ребёнка: Глебов Петр Матвеевич
Крещение
27.02.1902
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1910
Сын: Глебов Иван Петрович
Отец ребёнка: Глебов Петр Матвеевич
Рождение ребёнка
04.03.1917
Отец ребёнка: Глебов Петр Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно