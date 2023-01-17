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Глебов Петр Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Глебов Матвей Петрович

Мать: Глебова Татьяна Савватеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
23.11.1890
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1901

Жена: Глебова Анна Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Глебов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Глебова Анна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1910

Сын: Глебов Иван Петрович

Мать ребёнка: Глебова Анна Ивановна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1917

Сын: Глебов Василий Петрович

Мать ребёнка: Глебова Анна Ивановна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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