Глебов Петр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Крещение
23.11.1890
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.02.1901
Жена: Глебова Анна Ивановна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.11.1901
Мать ребёнка: Глебова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1910
Сын: Глебов Иван Петрович
Мать ребёнка: Глебова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1917
Мать ребёнка: Глебова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно